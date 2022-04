Recuperi Serie A, le partite della 20esima giornata oggi in programma

Oggi si torna in campo per togliere gli "asterischi" dal calendario della Serie A. Si giocano infatti le partite della 20esima giornata di campionato non disputate nei mesi scorsi. Tre per l'esattezza: Bologna-Inter, Atalanta-Torino e Fiorentina-Udinese. Andiamo a vedere le probabili formazioni e tutte le info su dove vedere le partite in tv. Ricordiamo che i match saranno raccontati dal ilmessaggero.it attraverso le dirette testuali che potrete trovare nei link qui di seguito.

Si comincia da Fiorentina-Udinese. Una sfida chiave soprattutto per i viola, che vogliono rimanere attaccati al treno per l'Europa. La Fiorentina sta disputando una stagione ben al di sopra delle aspettative, dopo le ultime e deludenti annate. I viola sono arrivati fino alle semifinali di Coppa Italia (perdendo però il doppio confronto con la Juventus) e sono in piena corsa per la qualificazione alle Coppe Europee. Classifica tranquilla quella dell'Udinese, partita con diverse incognite per via delle cessioni di due giocatori importanti come Musso e De Paul e che nel corso della stagione ha vissuto alti e bassi. Nelle ultime settimane, però, la squadra di Cioffi ha trovato continuità e può guardare con serenità alle ultime giornate. Italiano non potrà contare su Torreira, sempre tra i migliori nelle ultime settimane. Al suo posto Duncan, con ai lati Maleh e Bonaventura. In avanti Ikoné potrebbe vincere il ballottaggio con Saponara. Solito 3-5-2 da parte di Cioffi, che potrebbe decidere di puntare dal primo minuto su due pedine spesso utilizzate a gara in corso e cioè Samardzic (in mediana) e Pussetto (come partner di Deulofeu).

Fiorentina-Udinese, probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Duncan, Bonaventura; Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu. All. Cioffi

Arbitro: Pezzuto

Dove vedere Fiorentina-Udinese in tv e streaming

Il match è fissato alle ore 18 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Due le opzioni per la diretta televisiva. Con Dazn e con Sky. Per la prima basterà accedere all'app attraverso i dispositivi classici mentre la piattaforma satellitare, che quest'anno per la prima volta non ha più l'esclusiva del campionato, offrirà il match sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), numero Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite).

Bologna-Inter si giocherà invece in "prima serata". Il più importante tra i recuperi in programma, visto che dal risultato di questa sfida dipenderà molto della lotta Scudetto tra Inter e Milan. Messa alle spalle la sconfitta contro l'Atalanta, il Bologna ha messo in fila quattro risultati utili consecutivi, tra i quali anche due pareggi contro Juventus e Milan. I felsinei si trovano al momento in tredicesima posizione in classifica e sono già matematicamente salvi ed anche lontani dalle prime sei posizioni del tabellone. Il loro campionato, dal punto di vista degli obiettivi, è dunque sostanzialmente finito. Fermare l'Inter, dove aver fermato Milan e Juventus, potrebbe però essere un ottimo incentivo per questo finale di stagione. Momento di forma assolutamente straordinario invece per l'Inter, che arriva – comprese tutte le competizioni – da cinque vittorie consecutive. I nerazzurri non perdono da fine febbraio, dal 2-0 casalingo subito dal Sassuolo. Il recupero potrebbe risultare decisivo per la lotta scudetto dato che i nerazzurri si trovano al momento in seconda posizione a meno due dal Milan primo. In caso di vittoria i ragazzi di Inzaghi prenderebbero il comando della classifica con un punto di vantaggio ed appena quattro gare da giocare.

Bologna-Inter, le probabili formazioni

Bologna (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa. All. Inzaghi

Arbitro: Doveri

Dove vedere Bologna-Inter in tv e streaming

Fischio di inizio per le 20:15 e tutti sintonizzati davanti alla tv per Bologna-Inter. Già, ma chi la trasmetterà? Dazn, in quanto piattaforma che si è aggiudicata l'esclusiva, è anche Sky. La piattaforma satellitare trasmetterà l'evento su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

L'altro recupero della 20esima giornata è tra Atalanta e Torino. Recupero della ventesima giornata tra Atalanta e Torino. I nerazzurri, tornati al successo grazie al blitz di Venezia, hanno interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive. I contemporanei ko di Lazio, Roma e Fiorentina, permettono agli orobici di infilarsi in piena bagarre europea. La Dea è attualmente l'ottava forza del torneo, ma vincendo contro i granata potrebbe balzare al settimo posto scavalcando la Lazio e avvicinando ulteriormente toscani e giallorossi. L’Atalanta ha perso solo due delle 11 gare di campionato contro il Torino nella gestione di Gian Piero Gasperini (dal 2016/17 in avanti): nel parziale i bergamaschi hanno ottenuto cinque successi e quattro pareggi.

Atalanta-Torino, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer; de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Zapata, Muriel. All. Gasperini.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Seck, Pjaca; Sanabria. All. Juric.

Arbitro: Abisso

Dove vedere Atalanta-Torino in tv e streaming

Atalanta-Torino si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 20.15. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Per vederlo basterà aprire l’applicazione presente su smartphone, tablet, PC, Smart TV oppure utilizzare le console di gioco come la Playstation o l'X-Box