Real Madrid, il nuovo stadio col prato che scompare: il video lascia senza parole

Il futuro raccontato in meno di cinque minuti. Il Real Madrid ha presentato il nuovo stadio in un video sorprendente, un Santiago Bernabeu avveniristico, fantascientifico, immaginifico, semplicemente incredibile: il prato, retrattile e scomponibile, finisce sotto terra, illuminato e irrigato a strati, mentre sulla superficie c'è lo spazio - ampio, amplissimo - per ospitare concerti, altre competizioni sportive (tennis, basket, football americano, alcune anche insieme considerata la superficie a disposizione), fiere, sfilate, concorsi e quant'altro possa essere ipotizzato in spazi grandi.

🏟️⚽🏈🏀🎾🎤

¡Así será el Santiago Bernabéu del siglo XXI!

⚙️ ¡No te pierdas el impresionante sistema de recogida y conservación del césped! pic.twitter.com/LAXNDv8FIw — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2021

Il costo dell'operazione e la consegna dell'opera

Il costo dell'operazione "nuovo stadio" è balzato dagli iniziali 400 milioni agli attuali 574 milioni, una spesa enorme che verrà ammortizzata in 35 anni, mentre i lavori alla fine dovrebbero durare al massimo quattro anni. La consegna è prevista alla fine del 2022. Nel frattempo, mentre i lavori procedono, non resta che ammirare il gioiello che sarà. Un modello per quanti sognano un nuovo stadio, in Italia, da Milano a Roma.