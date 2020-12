Psg-Basaksehir: insulto razzista del quarto uomo, le squadre lasciano il campo

Clamoroso a Parigi. Il Basaksehir esce dal campo a metà primo tempo per un’espressione razzistica. Il quarto uomo chiama i panchinari della squadra turca “blackguys”, uno se la prende, giustamente, Dembaba, 35 anni, senegalese, non si placa, chiama l’arbitro Sebastian Coltescu, romeno, chiede spiegazioni e il quarto uomo si giustifica dicendo che non conosce bene l’inglese. Il Basaksehir esce dal campo, per protesta, il Psg anche, per solidarietà, l’arbitro ottiene una sospensione di 10’, per tentare di riportare la calma, provare a far riprendere il match, se il Basaksehir accetterà le scuse del quarto uomo. Che rischia comunque di chiudere qui la carriera, dal momento che l’Uefa è severissima quando c’è razzismo, sul campo, anche soltanto per quanto arriva dalla tribuna.

APPROFONDIMENTI CALCIO Barcellona-Juventus 0-2 la Diretta: Raddoppia McKennie, sempre su... SPORT Lazio-Bruges, la fotogallery

Ultimo aggiornamento: 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA