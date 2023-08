Chi è Raffaello Follieri, l'imprenditore che vuole comprare la Roma: l'Arabia, il carcere e la relazione con Anne Hathaway

Raffaello Follieri vuole comprare la Roma.

La clamorosa indiscrezione ha agitato la mattinata dei tifosi della Roma: circa 850 milioni di euro per strappare la società giallorossa ai Friedkin, che in ogni caso non sembrano intenzionati a vendere in club. Nella giornata di ieri, sul proprio profilo Instagram, Follieri ha pubblicato una foto in cui è intento a firmare la lettera con cui presenta la sua offerta d'acquisto della Roma: «Siamo pronti», Ha scritto nella descrizione. Ma chi è Follieri?

Chi è Follieri

Raffaello Follieri è un imprenditore pugliese impegnato nel business dell'energia. Nato nel 1978 a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, ha creato il suo impero prima con il petrolio e poi con il gas e i metalli rari, fondamentali per le nuove tecnologie e per la produzione di magneti, sensori e convertitori. Queste materie prime sono indispensabili per la produzione di tecnologie green come l’energia eolica, solare ed elettriche, ma anche per l’industria aerospaziale e militare. Nel corso degli anni ha stretto i rapporti con l'Arabia, anche con membri della famiglia reale, diventando in breve tempo intermediario privilegiato per gli affari italiani dei sauditi nel settore energetico.

Gli interessi in Arabia e il calcio

La sua sede operativa è infatti a Riad e da tempo punta ad entrare nel mondo del calcio dalla porta principale, ovvero diventando presidente di un club. In passato ci ha provato con Foggia, Catania e Palermo, prima che il club rosanero fosse acquistato dal gruppo del Manchester City. Al tempo l'affare saltò perchè Zamparini chiedeva ulteriori garanzie di solidità finanziaria che l'imprenditore non riuscì a soddisfare, difendendosi con una nota ufficiale in cui dichiarava di aver già fornito tutti i documenti necessari.

I problemi giudiziari e Anne Hathaway

Prima del successo grazie alle sua amicizie arabe però, Follieri ha avuto anche problemi con la legge. Nel 2008 fu condannato negli Stati Uniti a scontare 14 capi di imputazione, tra cui associazione a delinquere e riciclaggio, trascorrendo quattro anni e mezzo in un carcere della Pennsylvania. Il tutto a causa di una truffa da 2 milioni di dollari: Follieri si spacciò infatti per consulente finanziario del Vaticano e convinse diversi imprenditori vicini all'ex presidente statunitense Bill Clinton a investire somme ingenti in business inesistenti. Fu costretto quindi a sborsare 3,6 milioni di dollari come risarcimento. Nel suo periodo americano Follieri intrecciò anche una relazione amorosa con la nota attrice Anne Hathaway, che terminò poco prima della sua condanna.