Radiazione Moggi, nuovo ricorso dei legali in Cassazione

I legali di Luciano Moggi hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la radiazione dell'ex direttore generale della Juventus per i fatti di Calciopoli. Nel nuovo atto gli avvocati Enrico Lubrano e Federico Tedeschini fanno riferimento proprio alla sentenza del Consiglio di Stato che ha giudicato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di Moggi, sottolineando come «almeno per le sanzioni disciplinari di radiazione, la preclusione alla tutela demolitoria si configura in termini di manifesta violazione dei principi di diritto alla tutela giurisdizionale sanciti dalla Costituzione (art. 24) e dall'ordinamento europeo (artt. 6 e 13 della Cedu)».



I legali di Moggi chiedono quindi alla Cassazione «di valutare se superare direttamente tale interpretazione restrittiva sancita dalla Corte Costituzionale e ripresa dal Consiglio di Stato nella sentenza impugnata, annullando tale sentenza e rimettendo al giudice amministrativo la valutazione dell'azione demolitoria a suo tempo presentata dal signor Moggi innanzi al Tar Lazio (richiesta principale), oppure se rimettere la questione della compatibilità del 'diritto viventè sancito dalla Corte Costituzionale n. 49/2011 rispetto alle norme costituzionali ed alle norme dell'ordinamento europeo, sollevando una nuova valutazione innanzi alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (richiesta subordinata)».

