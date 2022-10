Svelati dettagli e cifre del contratto record di Mbappé. Tra bonus e parte fissa spunta il "premio fedeltà"

Con il Real Madrid pronto ad accoglierlo, il suo addio in estate al Psg sembrava cosa fatta. Così non è stato. Per rimanere in Ligue 1 e provare a vincere la Champions, Kylian Mbappé è stato convinto dallo sceicco Nasser Al-Khelaifi (anche) a suon di milioni, firmando un rinnovo di contratto fino al 2025. Qualche indiscrezione sulla cifra record assicurata al ventitreenne già campione del mondo, era trapelata in estate. Ora il quotidiano Le Parisien ha pubblicato i numeri del "contratto del secolo", il più grande firmato nella storia dello sport.

I numeri

Il primo nodo sciolto ha riguardato la sua durata. Si tratta a tutti gli effetti di un biennale, con un terzo anno (il 2025) facoltativo. Questo consentirebbe a Mbappé di liberarsi già nel giugno del 2024, e così è stata aggiunta la clausola del "bonus fedeltà": un assegno annuo extra legato al numero di campionati che la stella giocherà all'ombra della Torre Eiffel. Si parte da 72 milioni di euro lordi a stagione, uno stipendio di 6 milioni lordi al mese (2,7 milioni netti) comunque garantito. Per ogni anno trascorso a Parigi si aggiunge un bonus: 70 milioni lordi al termine di questo campionato, 80 milioni al termine del prossimo e 90 a giugno 2025. E infine un bonus alla firma: 180 milioni di euro che saranno pagati in tre rate. Tirando le somme, in tre anni il lordo ammonta ad oltre 630 milioni, 282 netti. A questo punto è facile prendere la calcolatrice e pensare a quanto valgono 90 minuti per Mbappè.