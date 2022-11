Italia, la "prima" con l'Inghilterra al "Maradona" di Napoli il 23 marzo

La Nazionale non è al Mondiale e questo brucia. Mancini, dopo le due amichevoli novembrine, con Albania e Austria, è proiettato verso la prossima primavera, quando avrà inizio la corsa per Euro 2024. Il cammino verso la Germania comincerà a Napoli: il ‘Diego Armando Maradona’ ospiterà giovedì 23 marzo (ore 20.45) il primo match delle qualificazioni con l’Inghilterra, l’ultima nazionale affrontata in casa dagli Azzurri lo scorso 23 settembre a Milano, quando il gol realizzato da Giacomo Raspadori regalò all’Italia la vittoria (1-0) in un incontro valido per la fase a gironi della UEFA Nations League.

La Nazionale tornerà a Napoli a 10 anni di distanza dall’incontro delle qualificazioni al Mondiale 2014 con l’Armenia, era il 15 ottobre 2013, un match terminato 2-2 con i gol di Alessandro Florenzi e Mario Balotelli. Per l’Italia sarà la 26ª gara nel capoluogo campano, dove ha raccolto 13 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte. E Napoli è anche una delle città coinvolte nella candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale del Campionato Europeo del 2032. Sono 30 invece i confronti tra Italia e Inghilterra (11 vittorie azzurre, 11 pareggi e 8 sconfitte), tra i quali spicca ovviamente la finale di EURO 2020.