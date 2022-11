Qatar 2022, tifosi giapponesi ripuliscono lo stadio: il video è virale

Ai mondiali del Qatar 2022 i sostenitori giapponesi stupiscono tutti e dopo la partita, muniti di sacchi e guanti, iniziano a raccogliere la spazzatura rimasta sugli spalti dello stadio.

Lo mostra un video diventato virale in cui un giornalista saudita intervista i tifosi, mentre stanno ripulendo tutti gli spalti dopo una partita in cui il Giappone non giocava: «Perché state facendo questo?» «Noi non lasciamo mai sporco» dice orgoglioso uno di loro.

I giapponesi già in altre occasioni si sono contraddistinti per attività simili e il motivo del gesto è proprio un misto di cultura e rispetto per il paese ospitante. La loro educazione ha stupito i tifosi di tutto il mondo.