Messi e l'imposizione della tunica nera araba per la premiazione in Qatar: la Fifa accetta anche questo. Pioggia di proteste. Che cos'è il bisht

Un velo nero sul mondiale, una tunica che Messi è stato obbligato a indossare prima che alzasse la Coppa, l'ultima imposizione che la Fifa ha accettato per non "turbare" il clima dei mondiali 2022.

Leo Messi aveva appena coronato il sogno della sua vita e del suo paese e stava per alzare la Coppa come aveva fatto Maradona 36 anni fa quando i funzionari del Qatar l'hanno obbligato a indossare il bisht, una tunica nera in una foggia per di più molto trasparente "vedo non vedo" rispetto al modello tradizionale. Un'imposizione senza precedenti e senza motivo se non quello di omaggiore la festa nazionale del Qatar che si tiene il 18 dicembre dal 1878, ma che con il Mondiale non c'entra proprio nulla: immaginate se avessero detto a Panatta di indossare il mantello cileno Makun prima di alzare la Coppa Devis nel 1976.

Un'imposizione che ribadisce il potere del paese arabo e dei suoi dollari sulla Fifa che ha accettato anche questa messinscena che chiaramente non era stata annunciata ai giocatori per impedire logiche e comprensibili rivolte. Quel Messi in tunica sulla maglia biancoceleste in mezzo ai compagni non si può proprio vedere e immediatamente si sono alzate proteste sui social

Poteva Messi rifiutarsi di mettere quella tunica in quel momento unico e irripetibile della sua vita? Sì, anche se a Parigi giochera ancora per il PSG appartenente a una famiglia araba. Ma probabilmente non ci ha nemmeno pensato: che cosa può passare per la testa di uno che ha appena vinto i mondiali di calcio? Non lo possiamo sapere.

Il bisht è il mantello tradizionale e puà essere di vari colori, anche bianco: è simbolo di prestigio e ricchezza e ieri, festa nazionale, era indossato da tutta la nomenclatura del Qatar allo stadio che ha voluto tirare dentro al suo mondo anche l'asso argentino.