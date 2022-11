Diretta Germania-Giappone 0-0: gol annullato a Maeda, fuorigioco. Brivido per Neuer

Nel match inaugurale del gruppo E, la Germania sfida il Giappone al Khalifa International Stadium. Le due squadre si affrontano per la prima volta in un Mondiale, tedeschi imbattuti nei due precedenti entrambi in amichevole (un pareggio e una sconfitta). I giapponesi sono alla loro settima edizione consecutiva, la seconda serie più lunga per una selezione asiatica dietro alla Corea del Sud, in rosa anche alcune conoscenze del nostro campionato come Tomiyasu, Yoshida e Nagatomo. Flick si affida alla fantasia di Havertz in attacco, con Gnabry, Muller e Musiala alle sua spalle. Calcio d'inizio alle 14:00

Le formazioni ufficiali

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Sule, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Kimmich; Gundogan; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz.

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Sakai, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Endo; Ito, Kamada, Kubo; Maeda

Dove vedere Germania-Giappone

Calcio d'inizio alle ore 14:00, la partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e in streaming su Rai Play.