Qatar 2022, confermate le date invernali. Si giocherà alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20

Pubblicato dalla Fifa il calendario di Qatar 2022, il primo a giocarsi d’inverno. Confermate le date già note, ovvero quelle dal 21 novembre al 18 dicembre. Ci sono anche gli orari. Si giocherà tutti i giorni, al ritmo di 4 gare quotidiane fino al 2 dicembre, poi nei 4 giorni successivi saranno due. Peculiari anche gli orari: in Europa le partite saranno alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20. La partita inaugurale sarà lunedì alle 11. Tanti gli incontri che capiteranno in giorni festivi e in orari lavorativi.

Ultimo aggiornamento: 19:00

