Calcio, videochiamata della pace tra Demba Ba e l'arbitro Coltescu: «Non era razzismo»

Telefonata e pace fatta tra Demba Ba e il quarto uomo Coltescu, accusato di razzismo durante la partita di Champions League tra Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir. Secondo il giornalista romeno Emanuel Rosu, i due si sarebbero sentiti nelle ultime ore su consiglio dell'ex centrocampista senegalese Ousmane N’Doye.

«Demba non ha mai detto che si sia trattato di razzismo - riferisce N'Doye -. Ha solo pensato che Coltescu non avrebbe dovuto usare la parola “nero” in uno stadio (in romeno «negru» rappresenta il colore nero, ndc). Coltescu ha capito. Sono un grande sostenitore della pace. Sia Coltescu sia Demba mi hanno chiamato dopo aver parlato, sono rimasti colpiti dalla bella conversazione che hanno avuto. Sono sicuro che sia stato solo un malinteso».

Martedì scorso l'episodio al Parco dei Principi: la partita era stata interrotta visto il rifiuto di entrambe le squadre di continuare a giocare perché il quarto uomo Coltescu (anche se nelle ore successive i media romeni avevano sostenuto che il responsabile fosse stato l'assistente Octavian Sovre), aveva rivolto l'epiteto «negru» al vice allenatore del Basaksehir, Webo. La reazione più dura era stata proprio di Demba Ba: «Perché per rivolgerti a un ragazzo bianco non dici "bianco", mentre per farlo con un ragazzo di colore dici "nero"?».

La partita era stata sospesa per l'indisponibilità dei due club a rientrare in campo e poi è stata portata a termine il giorno successivo con una nuova squadra arbitrale (esclusi gli italiani che erano al Var). Prima del nuovo fischio d'inizio le squadre si erano inginocchiate nel segno di "Black lives matter".

