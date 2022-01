Protocollo Covid per lo sport, stop squadra con 35% positivi: isolamento e test per 5 giorni per i contatti ad alto rischio

Nuovo protocollo Covid per lo sport, con lo stop alla squadra con 35% di atleti positivi, a cui seguirà l'isolamento e i test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio. È stata raggiunta l'intesa sul protocollo Covid aggiornato per il mondo dello sport nella Conferenza Stato-Regioni, in cui si prevede, appunto, lo stop alla squadra con il 35% degli atleti positivi, a quanto apprende l'Adnkronos. Questa la soglia individuata per evitare che le Asl intervengano come è successo nelle ultime giornate del campionato di calcio.

Il nuovo protocollo

Nel nuovo protocollo anti-Covid sottoposto dalla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, alla Conferenza Stato-Regioni, si prevede inoltre l'isolamento per i positivi e test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio.

Vezzali: «Documento con procedura uniforme »

«Grazie al lavoro di squadra svolto assieme ai ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza e con il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, si è giunti ad un documento che consente di avere una procedura uniforme per tutte le autorità sanitarie locali e quindi di garantire il corretto e regolare svolgimento dei campionati». Così il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali commenta l'intesa raggiunta sul protocollo anti Covid nello sport nella Conferenza Stato-Regioni.

«In attesa delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico, esprimo la mia soddisfazione per un risultato importante raggiunto attraverso l'ascolto delle esigenze del mondo dello sport, per il tramite delle Federazioni interessate, che ha permesso di dare una risposta rapida ad una esigenza emersa dalle criticità vissute in questi giorni», aggiunge Vezzali.