Plusvalenze, le richieste della Procura: inibizione per Agnelli e i dirigenti Juve, 11 mesi per De Laurentiis

Prima udienza del processo sportivo sulle plusvalenze questa mattina presso il tribunale Federale di Roma, Juve, Napoli, altri 9 club e 61 dirigenti sono accusati di illeciti amministrativi, a rischiare di più sono Pisa e Parma (penalizzazione o addirittura esclusione). La Procura ha chiesto un’ ammenda di 800 mila euro per la Juve e 12 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 16 per Fabio Paratici, 6 mesi e 20 giorni per Federico Cherubini, 8 per Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. Per il Napoli 11 mesi e 5 giorni di inibizione per Aurelio De Laurentiis. La procura intende chiarire le zone d’ombra di 62 operazioni “incrociate” (scambi di giocatori senza passaggio materiale di denaro) segnalate dalla Covisoc con il sospetto di aver “contabilizzato ricavi superiori a quelli realmente realizzati”, nella giornata di venerdì è atteso il dispositivo federale.

