Milan: stasera torna Ibrahimovic, ma parte dalla panchina

Torna Zlatan Ibrahimovic nel Milan che questa sera scende in campo contro la Spal. L'attaccante, infortunatosi al polpaccio destro lo scorso 25 maggio, figura nell'elenco dei convocati per la trasferta. «Psicologicamente sta bene, risponde bene al lavoro. Lui è un leone, è spinto sempre da grandi motivazioni e grande determinazione», ha detto ieri il tecnico Stefano Pioli dello svedese, che dovrebbe partire dalla panchina.



Le probabili formazioni:



SPAL (4-3-1-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Fares; B. Dabo, Valdifiori, Castro; Valoti; Petagna, Cerri. ALL.: Di Biagio.

A DISP.: Thiam, Meneghetti, Cionek, Tomovic, Cannistrà, Missiroli, Murgia, Tunjov, Strefezza, D'Alessandro, Floccari.



MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. ALL.: Pioli.

A DISP.: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Kessie, Paquetà, Castillejo, Leao, Ibrahimovic, Maldini.



ARBITRO: Mariani di Aprilia. Ultimo aggiornamento: 15:18

