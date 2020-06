Manchester City, brutto infortunio per Aguero: stagione finita

Brutte notizie dall'infermeria del Manchester City. L'infortunio al ginocchio che ha costretto Sergio Aguero ad uscire dal campo ieri nella sfida di Premier League contro il Burnley potrebbe chiudere qui la stagione dell'argentino. Sul tema è intervenuto il padre dell'attaccante. «Aveva già male durante la settimana. Ha problemi al menisco. Ora eseguiranno una risonanza magnetica per valutare la gravità. Si valuta l'operazione a Barcellona giovedì o venerdì». Il 'Kun' era finito sotto i ferri già prima del Mondiale 2018 proprio in Catalogna. «L'altra volta recuperò piuttosto rapidamente. Lui dice che se fosse una lesione più grave, il ginocchio ballerebbe. Mentalmente sta bene, sta sempre bene. Vuole operarsi ora per cercare di recuperare per la Champions», conclude il padre di Aguero. Ultimo aggiornamento: 11:59

