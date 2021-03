Prandelli, stress e malessere: così è nato l'addio alla Fiorentina

Cesare Prandelli questa mattina ha rassegnato le dimissioni. Al suo posto la Fiorentina richiama Beppe Iachini, ancora sotto contratto. Prandelli già dopo Benevento aveva manifestato sintomi di stanchezza da stress e domenica sera dopo la sconfitta con il Milan aveva disertato là conferenza stampa per un lieve malessere. Stamani davanti ai dirigenti viola ha detto che si sarebbe dimesso e la società viola ha accettato le dimissioni perché «vanno al di là del calcio giocato», come spiegato in una nota ufficiale del club di Commisso. La Fiorentina ha ringraziato Prandelli per il grande lavoro svolto in questi mesi e per aver dato tutto se stesso alla causa viola. In serata Iachini raggiungerà Firenze.

APPROFONDIMENTI LA LETTERA Fiorentina, Prandelli si dimette: «Il calcio non fa più... AL FRANCHI Il Milan doma la Fiorentina 2-3, Pioli tiene il passo scudetto