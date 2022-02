Porto-Lazio di giovedì 17 febbraio alle 21, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Allo Estadio Do Dragao Porto e Lazio si giocano l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. I padroni di casa, terzi nel proprio girone di Champions ospitano i biancocelesti, giunti secondi dietro al Galatasaray nel gruppo E della seconda competizione continentale. Sergio Conceição ritrova la squadra con la quale ha giocato 103 partite in carriera. Tegola per Maurizio Sarri, che perde alla vigilia della gara Immobile per influenza e lancia Felipe Anderson nel tridente.

Porto-Lazio, le probabili formazioni

PORTO (4-4-2): 99 Diogo Costa; 23 Joao Mario, 19 Mbemba, 3 Pepe, 12 Zaidu; 25 Otavio, 20 Vitinha, 8 Uribe, 50 Vieira; 30 Evanilson, 9 Taremi. All.: S. Conceição

LAZIO (4-3-3): 1 Strakosha; 23 Hysaj, 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 77 Marusic; 21 Milinkovic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto; 9 Pedro, 7 Felipe Anderson, 20 Zaccagni. All.: Sarri

Dove vederla in tv e diretta streaming

Porto-Lazio, spareggio per gli ottavi di finale di Europa League di giovedì 17 febbraio alle ore 21, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport (252 del satellite). Verrà inoltre trasmessa in streaming anche su DAZN e Sky Go. La diretta testuale sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.