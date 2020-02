Botta in testa, il portiere del Brescia in ospedale dopo scontro con Higuain

TORINO - Il portiere del Brescia Enrico Alfonso è finito in ospedale a Torino per una botta alla testa presa in uno scontro di gioco, una ginocchiata fortuita di Gonzalo Higuain, al 10' della partita con la Juventus. Il portiere delle Rondinelle è stato trasportato a scopo precauzionale San Giovanni Bosco di Torino dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico non commotivo. Al posto di Alfonso è entrato Lorenzo Andrenacci, all'esordio in Serie A. Ultimo aggiornamento: 17:05





