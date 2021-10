PISA - Finisce in parità in pieno recupero il testa coda della serie B: Pisa- Pordenone 1-1 (0-0) in una partita della nona giornata del campionato di serie B.

I gol: vantaggio dei toscani con Caracciolo al 13' del secondo tempo, nel 7' di recupero - al 52' - il pareggio dei ramarri, fanalino di coda della B, con Folorunsho.