Pogba non si opera e sceglie le terapie conservative: la Juventus lo perde per 5 settimane

Operazione scongiurata, almeno per il momento. Paul Pogba dopo l’ultimo consulto specialistico a Lione ha scelto le terapie conservative per provare a risolvere la lesione al menisco esterno: in totale starà ai box 5 settimane, le prime 3 senza campo e pallone, solo palestra e piscina.

La Juve in ansia per Pogba pensa a Milinkovic. Torino a nervi tesi: la tregua Juric e Vagnati durerà?

APPROFONDIMENTI LE TRATTATIVE Juventus, pressing su Paredes. Milan, obiettivi Renato Sanches e... PREMIER LEAGUE Manchester City vince la Premier League con il batticuore: battuto...

Poi altre 2 di lavoro differenziato, tornerà a disposizione di Allegri tra circa un mese e mezzo, saltando una decina di partite, ma salvando il Mondiale e buona parte della stagione bianconera, con la speranza di aver risolto definitivamente il problema al ginocchio destro.