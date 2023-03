Pogba, guai senza fine: ancora fuori 3 settimane per uno stiramento. E intanto la società valuta il futuro

Poca voglia di scherzare in mattinata al JMedical, dopo l’ennesima batosta stagionale. Stavolta è un altro infortunio muscolare che bloccherà Pogba per le prossime 3 settimane, e la sua risposta ai tifosi presenti che gli chiedevano firme e autografi dice tutto: «Scusate, non ho la testa adesso». Paul ha accusato un fastidio muscolare nel finale delle rifinitura pre Samp, nei piani di Allegri doveva partire dalla panchina e dare un cambio a Rabiot nell’ultima mezz’ora di gara. E invece il centrocampista ha saltato anche la Samp, dopo la tribuna punitiva per il ritardo in ritiro contro il Friburgo, e non tornerà prima di una ventina di giorni.

Roma, Pellegrini non ingrana: due gol in campionato non bastano. Domenica c'è la Juve e serve una reazione

«Paul Pogba ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra e ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica» si legge nel comunicato del club, ha già saltato 34 gare su 37 in stagione e il bilancio è destinato a salire. Negli ultimi quattro anni il quadro è allarmante: ha subito 14 infortuni, saltando in totale 127 partite. Si tratta dell’ennesimo stop della stagione più difficile della sua carriera, condizionata dall’operazione al menisco esterno (inizialmente rimandata) e un susseguirsi di problematiche muscolari sopraggiunte quando doveva tornare in campo. I tifosi hanno già perso la pazienza, mentre la società sta facendo valutazioni anche in chiave futura: i 10 milioni di stipendio all’anno sono un investimento monstre per un giocatore che in questo momento non è in gradi di dare garanzie