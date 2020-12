Pisa-Chievo, presunta frase razzista a Obi: la Procura Figc indaga

In relazione ad una presunta frase di matrice razzista che sarebbe stata pronunciata da un giocatore durante la partita di serie B Pisa-Chievo nei confronti del calciatore ospite Joel Obi, come emerge da alcuni organi di informazione, la Procura federale della Figc ha già avviato gli accertamenti del caso con gli ispettori presenti. Lo apprende l'ANSA. Il procuratore federale, Giuseppe Chinè, è in contatto con i suoi collaboratori per ricostruire la vicenda. Se saranno necessari approfondimenti, sarà immediatamente aperta un'indagine.

Ultimo aggiornamento: 23:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA