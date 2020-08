Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus: prende il posto di Sarri

Sarà Andrea Pirlo il sostituto di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. L'annuncio in serata su Twitter, dopo che l'ex centrocampista nel pomeriggio è stato a colloquio con il presidente Agnelli. Pirlo ha firmato un biennale fino al 2022. Promozione lampo per il 41enne bresciano, che solo 9 giorni fa era stato annunciato come tecnico della squadra Under 23.

Ultimo aggiornamento: 21:11

