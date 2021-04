TORINO - Ignoranza e violenza ormai sempre più spesso vengono sfogate sui social, ma ha dell’incredibile quanto denunciato oggi da Nicolò, figlio 17 enne di Andrea Pirlo. Nelle ultime ore ha ricevuto insulti e minacce via social per via dei risultati deludenti della Juventus, compreso un “Devi morire insieme a tuo padre” prontamente segnalato sui social.

