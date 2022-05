Pioli, tifoso del Milan pubblica video con la medaglia scudetto rubata al tecnico: riconsegnata ai carabinieri

Dove è finita la medaglia scudetto rubata a Stefano Pioli? Un tifoso del Milan ha pubblicato sul proprio account di Instagram l'immagine della medaglia della Lega Serie A, che viene data alla squadra vincitrice del campionato, e la scritta «Grazie Pioli».

L'immagine circola in un video che sta diventando virale soprattutto su Twitter, video nel quale si vede il tifoso nella curva rossonera ieri al Mapei Stadium e poi, appunto, la foto 'incriminata'. Ieri il tecnico del Milan, Stefano Pioli, aveva denunciato il furto della propria medaglia dopo la premiazione. «Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se potete fare un appello vi ringrazio, è l'unica che ho», era stata la richiesta del tecnico.

La medaglia recuperata dai carabinieri

Non tutto ieri era filato liscio nel corso dei festeggiamenti al Mapei Stadium, teatro della vittoria dei rossoneri contro il Sassuolo. Sul manto erboso dello stadio, a Stefano Pioli, nell'euforia della baldoria generale alimentata da calciatori, dirigenti e tifosi, era scomparsa la medaglia dello scudetto che si era appena messo al collo. Oggi il felice epilogo con la medaglia scudetto che è finita in mani sicure quali quelle dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia, che hanno da poco terminato di verbalizzare il rinvenimento per la successiva restituzione della medaglia all'allenatore del Milan. I tre ragazzi, stando a quanto dichiarato, avrebbero rinvenuto la medaglia ieri sul manto erboso, in prossimità dell'ingresso degli spogliatoi, durante i festeggiamenti seguiti alla premiazione della squadra rossonera. I tre giovani, tra i 20 e i 25 anni, tutti residenti nel reggiano, si sono presentati in Caserma e assistiti dall'avvocato Alessandro Conti del foro di Reggio Emilia, hanno consegnato la medaglia ai carabinieri del nucleo investigativo del comando Provinciale carabinieri di Reggio Emilia che ora stanno avviando le indagini per ricostruire i fatti.

La Lega Serie A: «Mister, te la rimandiamo»

«Ehi mister Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani» (oggi, ndr). Così con un tweet la Lega Serie A ha voluto rassicurare ieri sera l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, al quale durante i festeggiamenti nel dopopartita a Reggio Emilia - come riportato da Repubblica -, è stata sottratta la medaglia della vittoria dopo la premiazione. «Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se potete fare un appello vi ringrazio, è l'unica che ho», era stata la richiesta del tecnico - citato dal quotidiano - dopo il match scudetto vinto per 3-0 contro il Sassuolo.