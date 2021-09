Pellegrini e Verratti vanno ko e salutano il ritiro della Nazionale: le condizioni dei due azzurri

Brutte notizie per Roberto Mancini e per la Nazionale italiana, che nel match di mercoledì contro la Lituania, valido per il Gruppo C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, dovranno fare a meno di Marco Verratti e Lorenzo Pellegrini. I due hanno lasciato il ritiro azzurro in mattinata, in seguito all'accertamento di problemi fisici.

I due infortuni

Il talento del Psg era già in dubbio prima della partita contro la Svizzera a causa di un fastidio al ginocchio, tanto che il ct di Jesi lo aveva tenuto inizialmente in panchina per concedergli solo qualche minuto a fine incontro. Il giocatore della Roma invece ha giocato solo un minuto nelle due partite (durante i minuti di recupero di Italia-Bulgaria a Firenze) ma ha accusato nelle scorse ore dolore al flessore. I due rientreranno quindi alla corte dei loro allenatori di club, saltando il fondamentale incontro di mercoledì.