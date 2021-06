Italia, nuovo stop per Pellegrini: salta l'Europeo. Al suo posto Castrovilli

Ennesima ricaduta fatale a Coverciano. Dopo Sensi, Mancini perde anche Pellegrini. Mentre dalla Spagna non accennano a fermarsi le indiscrezioni sull’interesse del Barcellona sul centrocampista azzurro, la Figc ha richiesto alla Uefa la possibilità di sostituirelo. Lorenzo, nel corso dell’allenamento di ieri, ha sentito dolore al flessore della coscia sinistra (lo stesso lesionato durante l’ultimo derby). Il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici questa mattina: nuova lesione muscolare, la diagnosi (i controlli saranno ripetuti tra qualche ora per prendere la decisione definitiva). Pellegrini resterà comunque nel gruppo della Nazionale che in mattinata si trasferirà a Roma. In via cautelativa e in attesa di riscontro da Uefa, si aggregherà al gruppo a Roma il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Anche perché ct della Nazionale, alla vigilia del debutto nell'Europeo contro la Turchia, ha i giocatori contati. Il titolare Verratti non ha ancora recuperato.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Candela: «Roma, Mou colpo geniale. Dall'Europeo mi aspetto... CALCIO Sarri c'è, la Lazio ha l'uomo in più CALCIO Mourinho, a Roma spunta il primo murale: lo Special One in Vespa come...

Roma, l'ex Fonseca a un passo dal Tottenham

Proposta intrigante del Barcellona

Intanto, questa mattina il Mundo Deportivo titola in prima pagina «Offerta per Pellegrini», con tanto di foto del centrocampista intento a esultare con la fascia di capitano al braccio. Un capitano romano e romanista, il quarto da quando hanno lasciato Totti, De Rossi e Florenzi, che potrebbe salutare la Roma: i blaugrana, scrivono in Spagna, non hanno intenzione di sborsare i 30 milioni previsti dalla clausola rescissoria perché il giocatore è in scadenza di contratto. Preferirebbero accordarsi per una cifra vicina ai 20 milioni, la stessa per la quale l’Atalanta avrebbe un’opzione sull’acquisto. Il Barcellona ha virato su Pellegrini da quando Wijnaldum ha accettato l’offerta del Psg, ma non è l’unico club interessato al centrocampista: su di lui anche Atletico Madrid e Liverpool.