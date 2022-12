Pelè, morto "O'Rey" del calcio dopo la lunga lotta alla malattia: aveva 82 anni

Lutto nel mondo del calcio. Pelé si è arreso alla malattia dopo una lunga lotta. Lo scorso 29 novembre fu ricoverato all'Albert Einstein di San paolo d'urgenza perché il cancro stava progredendo, con disfunzioni a reni e cuore. La leggenda mondiale del calcio è morto all'età di 82 anni.

La lotta al tumore

Dopo un Natale passato in ospedale, O'Rey si è arreso dopo una lotta con un tumore al colon per il quale era stato operato lo scorso anno, il 6 settembre 2021. Pelé nelle ultime ore era stato ricoverato in ospedale: il suo corpo non rispondeva più alla chemioterapia ed era stato sottoposto a cure palliative.