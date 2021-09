Pelé di nuovo ricoverato in terapia intensiva: peggiorate le condizioni dopo l'intervento per l'asportazione di un tumore

Pelé di nuovo ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale Albert Einstein, a San Paolo. Lo riferisce il sito online di Espn Brasil. Torna l'apprensione per la la leggenda del calcio brasiliano, 80 anni: il trasferimento in terapia intensiva è stato deciso a scopo precauzionale per un più attento monitoraggio dello stato di salute di O Rey. Pelé aveva avuto un problema ieri sera dopo essere stato operato nei giorni scorsi al colon.

L'entourage di Pelè e i medici dell'ospedale Albert Einstein - sempre secondo il sito online di Espn Brasil - ha confermato il nuovo ricovero. Non è prevista a breve la pubblicazione di un nuovo bollettino medico. Pelè aveva lasciato la terapia intensiva martedì scorso per continuare la propria convalescenza. Le sue condizioni erano apparso talmente migliorate che il fuoriclasse aveva persino pubblicato un post sui proprio canali social, dicendosi disposto «a giocare 90', più recupero». «Staremo insieme presto», ha concluso Pelè, al quale era stato diagnosticato un tumore al colon durante gli esami di routine del 31 agosto scorso.

Pelé, 80 anni, era stato operato il 4 settembre per un sospetto tumore al colon e si stava riprendendo, aveva fatto sapere l'ospedale di San Paolo che lo ha in cura. «Il tumore è stato identificato durante gli esami cardiovascolari e di laboratorio di routine e il materiale è stato inviato al laboratorio per l'analisi istologica», ha affermato l'ospedale Albert Einstein dove Pelé è ricoverato dal 31 agosto.

Pelé, il post su Instagram

«Amici miei, grazie mille per i gentili messaggi - aveva scritto Pelé in un post apparso sul suo profilo Instagram - Ringrazio Dio per avermi fatto sentire bene e per aver permesso al Dr. Fábio e al Dr. Miguel di prendersi cura della mia salute. Sabato scorso sono stato operato per rimuovere una lesione sospetta al colon destro. Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana. Per fortuna, sono abituato a festeggiare grandi vittorie insieme a te. Affronterò questa partita con il sorriso sulle labbra, tanto ottimismo e gioia di vivere circondato dall'amore della mia famiglia e dei miei amici».

Ricoverato da 6 giorni

Negli ultimi anni Pelé ha subito una serie di interventi chirurgici all'anca, tanto che di recente provava difficoltà a camminare. A febbraio del 2020 l'ex portiere Edinho, figlio di Pelé, aveva ammesso che il padre soffriva di problemi legati alla depressione, camminava male e voleva usciva poco di casa. Dichiarazioni smentite però dal diretto interessato.