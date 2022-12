Pelé, l'ultimo post delle figlie: «Ti amiamo infinitamente. Tutto quello che sappiamo è grazie a te»

Kelly Cristina Nascimento, figlia di Pelé, ha annunciato su Twitter la morte del padre condividendo una foto che ritrae le mani del grande calciatore nel letto di ospedale insieme a quelle dei suoi cari a formare una raggiera. «Tutto quello che sappiamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente», ha scritto Kelly dall'ospedale Albert Einstein dove il padre era ricoverato da tempo.

«Tutto ciò che siamo, è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace». Così, aggiungendo l'emoticon di due cuori e una foto delle sue mani 'intrecciatè con quelle di sorelle e nipoti, la figlia di Pelé, Kely Nascimento annuncia su Instagram la morte del padre. O Rei era ricoverato nell'ospedale Albert Einstein di San Paolo dallo scorso 29 novembre, per un ciclo di cure dopo essere stato operato nel settembre del 2021 per un tumore al colon. Aveva contratto anche il Covid. Lascia la moglie Nomi Aoki e sette figli.