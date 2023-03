Pelè, nel testamento inserisce la figlia mai riconosciuta (morta 18 anni fa). Ecco a chi andrà l'eredità

Un colpo di scena per Pelè. Nel testamento, infatti, O Rey avrebbe inserito la figlia mai riconosciuta nata da una relazione con la sua ex colf Anisia Machado. A rivelarlo i media brasiliani, che confermano alcune indiscrezioni circolate già a gennaio. L'ex calciatore avrebbe cambiato idea il 28 dicembre, alla vigilia del suo decesso. Aveva infatto sempre allontanato da sé la donna, deceduta nel 2006, e per questo ha accettato di incontrarne i figli, suoi nipoti naturali, impegnandosi a inserirli nel testamento.

Brasile, segregata in casa per 20 anni con le catene: liberata dalla polizia. Arrestata la mamma

Pele riconosce la figlia nel testamento, chi è

Maria do Socorro de Azevedo ha scoperto di essere figlia di Pelé all'età di 27 anni. E nel 1991 aveva intentato una causa di riconoscimento, forte anche di un test del Dna. Tanto che nel 1996 aveva ottenuto il diritto di portare il cognome di Edson Arantes do Nascimento. Poi, però, dopo poco tempo è morta per un tumore.

A chi va l'eredità

L’eredità, che spettava alla figlia non riconosciuta di Pelè, andrà a quelli che ormai possono definirsi i nipoti. Sono sette, infatti, i figli di Maria do Socorro de Azevedo. Quanto avranno? Una parte dell'eredità da 15 milioni di euro, da spartire con la terza moglie Marcia Aoki e agli altri sei figli: Kely, Edinho e Jennifer, nati dal primo matrimonio con Rosemeri dos Reis Cholbi, i gemelli Joshua e Celeste, figli della seconda moglie Assiria Seixas Lemos, e Flavia, figlia della giornalista Lenita Kurtz.