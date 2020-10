Pelè compie 80 anni, gli auguri di Maradona: «Felice compleanno, Re»

Da un campionissimo all'altro. Anche Diego Armando Maradona si unisce al coro di auguri che da tutto il mondo si è sollevato oggi per celebrare gli 80 anni di Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelè. «Voglio unirmi a questo omaggio universale», scrive l'eroe di Messico '86 sui propri social, accompagnando il messaggio con due foto che lo ritraggono insieme a O Rei.

Pelè e Maradona sono nati quasi a 20 anni esatti di distanza. Se oggi, infatti, è la stella del Brasile a festeggiare il compleanno, fra sette giorni, il 30, sarà il Pibe de Oro a spegnere 60 candeline.

