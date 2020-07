Patric choc, morso a Donati nel finale di Lecce-Lazio e cartellino rosso

La Lazio perde 2-1 a Lecce e dice probabilmente addio allo scudetto e a Patric saltano i nervi. Forse per colpa anche della tensione e della stanchezza, il difensore biancoceleste è stato protagonista in negativo con un morso sul braccio di Donati nel corso di uno degli ultimi tentativi di raggiungere il pareggio da parte della squadra di Inzaghi. Per Patric è scattato il cartellino rosso.

Ultimo aggiornamento: 22:43

