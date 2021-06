Euro 2020, le partite di sabato 19 giugno: la Francia cerca il bis, Portogallo-Germania sfida thrilling

Nona giornata di gare ad Euro 2020. E a scendere in campo oggi, sabato 19 giugno, sono ben quattro delle pretentendi al titolo. Grande attesa per i campioni del mondo della Francia, ma anche per il Portogallo di CR7, la Germania (grande delusa della prima giornata) e la Spagna.

Si comincia alle ore 15 a Budapest con la sfida tra Ungheria e Francia. I transalpini, reduci dall'1-0 alla Gemania, cercano il successo per conquistare gli ottavi di finale. Di fronte però avranno dei padroni di casa indiavolati dopo il 3-0 subito dal Portogallo, con i gol maturati tutti nella parte finale di gara. Sarà anche la sfida tra chi ha il giocatore con la valutazione più alta al mondo, Kylian Mbappè, e una Nazionale i cui giocatori in totale non fanno il suo valore: 100 milioni di euro contro 74,50 milioni.

Alle ore 18 a Monaco di Baviera invece Portogallo-Germania, un'altra parata di stelle con i tedeschi a caccia del riscatto e i lusitani che vogliono conquistare il pass per la qualificazione. Una gara ad alta tensione, lo sa bene il ct della Germania Joachim Löw: "Riesco a percepire una mentalità totalmente determinata e una volontà assoluta. Tutti sanno che abbiamo bisogno di migliorare. Non è un segreto che abbiamo creato troppe poche occasioni, abbiamo lavorato su questo. Abbiamo bisogno di più slancio e dobbiamo essere preparati a correre dei rischi nell'ultimo terzo del campo".

Infine alle ore 21 a Siviglia chiuderà la giornata Spagna-Polonia, una gara tra due grandi deluse del primo turno. Entrambe infatti si presentano a questo appuntamento con la necessità di una vittoria per continuare a sognare gli ottavi. Tra i polacchi cercherà di sbloccarsi il bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski, mentre Luis Enrique è fiducioso del suo gruppo: "La prima partita è stata buona a parte il risultato, che ci ha lasciato un po' tristi, ma ora siamo pronti per questo grande momento. La fame e l'ambizione nel nostro allenamento sono state davvero chiare e ci stiamo preparando per un grande risultato".

IL PROGRAMMA DI OGGI

Ore 15 Ungheria-Francia – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Ore 18 Portogallo-Germania – RAI UNO, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Ore 21 Spagna-Polonia – RAI UNO, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)