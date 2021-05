Malagò, l'annuncio: «Una mattonella per Paolo Rossi nella Walk of Fame del Coni»

L' "eroe" dei Mondiali di calcio del 1982, Paolo Rossi, entra nella Walk of Fame delle leggende azzurre. Lo ha annunciato oggi il presidente del Coni Giovanni Malagò, al termine della Giunta odierna. La cerimonia, si apprende, avverrà il 7 luglio in via delle Olimpiadi, e sarà presente anche Federica Cappelletti, moglie del campione azzurro, che è scomparso lo scorso 9 dicembre.

Calcio, Paolo Rossi entra nella "Walk Of Fame" del Coni: con lui i nomi di altri 4 atleti

La dichiarazione

«Paolo Rossi - ha dichiarato Malagò - sarà omaggiato con una sua mattonella nella Walk of Fame delle leggende azzurre del Coni. La cerimonia, con la presenza della moglie di Pablito, Federica Cappelletti, si svolgerà il 7 luglio in via delle Olimpiadi», così il presidente del Coni.