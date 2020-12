Paolo Rossi, Trapattoni: «I giocatori non dovrebbero andarsene prima degli allenatori»

Questo tweet non cinguetta, fischia come il suo marchio di fabbrica di Giovanni Trapattoni. Il mister ha voluto ricordare così Paolo Rossi nel giorno della sua scomparsa: «Ciao Paolo... I giocatori non dovrebbero andarsene prima degli allenatori». Paolo Rossi è stato infatti un giocatore del Trap. Alla sua guida la Juventus vinse due scudetti e quattro coppe, con la Juventus di Trapattoni conquistò due scudetti e quattro coppe.

Ciao Paolo... I giocatori non dobrebbero andarsene prima degli allenatori — Giovanni Trapattoni (@giovanni_iltrap) December 10, 2020

Paolo Rossi morto: la moglie: «Dopo di te il niente»

Zoff: addio amico intelligente. Cabrini: «Un fratello». Omaggio del Brasile: «Uccise il nostro sogno»

