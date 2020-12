Paolo Rossi, Ciccio Graziani scoppia a piangere a Pomeriggio 5: «Mi è morto un fratello»

Ciccio Graziani in lacrime a Pomeriggio 5 per la morte di Paolo Rossi. Barbara D'Urso per ricordare il campione del mondo - scomparso la scorsa notte per un tumore a 64 anni - ha ospitato Graziani in collegamento insieme a Fulvio Collovati, entrambi nella nazionale del 1982.

Al momento di parlare, Ciccio Graziani si è commosso e tra le lacrime ha dedicato dolci parole a Paolo Rossi: «La notizia mi ha sconvolto oggi, mi è morto un fratello. Gli ho detto tante volte grazie, quando ci incontravamo. Tu sei stato la ciliegina sulla torta, senza di te non avremmo vinto quel mondiale. Eravamo una squadra vera di persone per bene».

E po: «Sapevamo che non stava bene, ma non pensavamo a un epilogo così. Mi consola che si trova in Paradiso. Ti vorremo per sempre bene».

