Paolo Negro e il post sfottò dopo il derby vinto dalla Lazio: «La spazza Ibanez»

Un suo autogol è passato alla storia dei derby tra Roma-Lazio, così Paolo Negro si è preso una piccola vendetta dopo quello vinto da Sarri. In un post sui social l'ex difensore biancoceleste ha ironizzato sull'errore di Roger Ibanez che ha spalancato a Pedro e poi a Felipe Anderson le porte per il successo nella stracittadina. «La spazza Ibanez», ha scritto su Instagram postando un meme che vede Ibanez scivolare a terra come successo nel gennaio 2021 quando il difensore brasiliano fu sfortunato protagonista di un altro derby, in quell'occasione vinto dalla Lazio 3-0.