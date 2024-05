Paolo Montero, chi è il possibile sostituto di Allegri alla Juventus: età, carriera, il record di espulsioni e l'under 19

Continuano le discussioni interne alla Juventus riguardo al possibile esonero (o licenziamento) di Massimiliano Allegri. Dopo la vittoria in Coppa Italia dello scorso mercoledì 15 maggio, il tecnico è stato protagonista di una serie di eventi che hanno messo in serio dubbio la sua permanenza alla guida della squadra: dall'acceso scontro con l'arbitro in campo (che gli è costato l'espulsione), al diverbio con Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, passando per l'allontanamento del dirigente Cristiano Giuntoli durante i festeggiamenti. Che alla fine della stagione le strade di Allegri e della Juve si sarebbero divise era già nell'aria, con il nome di Thiago Motta (tecnico del Bologna) in pole per prendere le redini della squadra bianconera.

Se questo divorzio, invece, dovesse arrivare prima del termine del campionato, sarà necessario affidare la guida tecnica a qualcun altro per le ultime due partite della stagione. Tra i nomi fatti c'è quello di Paolo Montero, l'attuale allenatore della squadra Under-19 della Juventus. Vediamo insieme chi è.

Chi è Paolo Montero

Paolo Montero, nato il 3 settembre 1971 a Montevideo (quindi ha 52 anni), è una delle figure più rappresentative del calcio uruguaiano. Conosciuto per il suo stile di gioco grintoso e la sua straordinaria capacità di leadership, Montero ha avuto una carriera che lo ha visto brillare sia nei club, soprattutto nella Juventus, che nella nazionale uruguaiana.

Carriera da giocatore

Montero inizia la sua carriera nel 1990 con il Peñarol, uno dei club più prestigiosi dell'Uruguay, con cui conquista diversi titoli nazionali, mettendosi in evidenza come uno dei difensori più promettenti del paese. Nel 1992, Montero si trasferisce in Europa, firmando per l'Atalanta. È qui che comincia a farsi notare anche a livello internazionale: è però solo con il trasferimento alla Juventus, nel 1996, che la carriera di Montero raggiunge l'apice. Con i bianconeri, vince numerosi trofei, tra cui quattro scudetti (1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003), una Supercoppa Italiana (1997), una Coppa Intercontinentale (1996), una Supercoppa UEFA (1996) e una Coppa Intertoto UEFA (1999). Con la nazionale uruguaiana, Montero ha collezionato 61 presenze dal 1991 al 2005, partecipando a diverse edizioni della Copa América e alla Coppa del Mondo FIFA del 2002.

Record di espulsioni

Montero era noto per il suo approccio fisico e determinato, qualità che lo rendevano un difensore temibile per qualsiasi attaccante avversario. Tuttavia, il suo stile di gioco aggressivo gli costò anche numerose ammonizioni e espulsioni. Con 16 cartellini rossi detiene il record di cartellini rossi in Serie A. Nel dicembre del 2000 si rese protagonista di un evento piuttosto spiacevole, il pugno sferrato a Di Biagio: gli valse 20 giorni di squalifica, ben 3 giornate.

Dopo il ritiro

Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2007, Montero ha intrapreso la carriera di allenatore. Ha iniziato come assistente tecnico prima di assumere il ruolo di allenatore principale in diversi club, tra cui il Peñarol e alcune squadre italiane minori. Il suo percorso da allenatore è stato caratterizzato dalla stessa passione e determinazione che lo hanno contraddistinto come giocatore. Il 28 giugno 2022, l'ex difensore torna dopo diciassette anni alla Juventus, chiamato ad allenare la squadra Under-19 bianconera.