Pallone d'oro 2021, la diretta: stasera l'assegnazione, da Messi a Lewandowski ecco candidati e favoriti

È tornato il Pallone d'Oro. Stasera, dopo l'annullamento della scorsa edizione a causa del Covid, si assegna di nuovo il trofeo più importante per il mondo del calcio, nato nel 1956 dalla rivista France Football. Via alla cerimonia alle 20.30 al Théâtre du Châtelet di Parigi, dove saranno presenti tutte le più grandi stelle.

Gli ultimi rumors danno come possibile vincitore Leo Messi, che toccherebbe quota sette in carriera. Fino a qualche settimana fa il favorito sembrava invece Lewandowski. Ancora qualche speranza la nutriva Jorginho, campione d'Europa con il Chelsea e con l'Italia di Mancini. Tra i principali papabili anche Kanté, Mbappé e Kane. Gli altri italiani in lista sono Bonucci, Donnarumma e Barella, che però non hanno chance di vittoria.

Tutti i candidati per il Pallone d'Oro

Riyad Mahrez (Manchester City), N'Golo Kanté (Chelsea), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Leonardo Bonucci (Juventus), Mason Mount (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), Gianluigi Donnarumma (Milan e Psg), Karim Benzema (Real Madrid), Raheem Sterling (Manchester City), Nicolò Barella (Inter), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedri (Barcellona), Luka Modric (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Kevin De Bruyne (Manchester City), Neymar (Psg), Ruben Dias (Manchester City), Lautaro Martinez (Inter), Simon Kjaer (Milan), Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Jorginho (Chelsea), Mohamed Salah (Liverpool), César Azpilicueta (Chelsea), Romelu Lukaku (Inter e Chelsea), Cristiano Ronaldo (Juventus e Manchester United), Gerard Moreno (Villarreal), Phil Foden (Manchester City), Kylian Mbappé (Psg) e Luis Suarez (Atletico Madrid).