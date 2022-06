Palermo-Padova, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Tutto pronto per il ritorno della finale dei playoff di Serie C tra Palermo e Padova. L'atto conclusivo di una stagione, dentro o fuori, Serie B o un altro anno in Srie C. Quale sarà la quarta neo promossa? Dopo lo 0-1 dell'andata per i rosanero, la sfida in sicialia deciderà il futuro di entrambe le società. La squadra di Baldini parte in vantaggio, basterà infatti non perdere contro quella di Oddo per ottenere la promozione. Ma andiamo a vedere le probabili formazioni

Segui Palermo-Padova in diretta

Probabili formazioni Palermo-Padova

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Valentini, Gasbarro, Curcio; Saber, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco.

Dove vedere Palermo-Padova in tv e streaming

Seguiremo la diretta testuale del match in programma il 12 giugno. Fischio d'inizio fissato per le 21:15, la partita sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (251) e Rai 2. L'evento sarà disponibile in streaming su Eleven Sports, Sky Go, RaiPlay, OneFootball e 196sports