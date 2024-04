Palermo, esonerato Corini: Mignani verso la firma. Bovo dirige l'allenamento di oggi

Alla fine l'annuncio dell'esonero di Corini è arrivato, con il Palermo che ha deciso di dividere le strade con il tecnico di Bangolo Mella. Fatale la sconfitta con il Pisa nel giorno di Pasquetta, un 4-3 che è costato il posto all'allenatore di 53 anni. Sono girati diversi nomi intorno al club siciliano, come quello di Fabio Grosso, ma ad oggi il più papabile sembra essere Michele Mignani. Questo, che dovrebbe trovare l'accordo nelle prossime ore per un contratto di un anno e mezzo, ha guidato il Bari nella passata stagione e ha sfiorato l'approdo in Serie A.

Solo i playoff persi con il cagliari hanno negato il sogno ai pugliesi, che speravano di tornare nella massima serie.

Intanto, Corini oggi si è recato al centro sportivo di Torretta per salutare i giocatori e la squadra, con il suo staff che ha lasciato la società. La seduta di oggi è stata diretta da Cesare Bovo, direttore tecnico del club che ha guidato i suoi ex compagni in attesa del nuovo allenatore. Il Palermo ad oggi non è riuscito a rispettare le aspettative occupando il sesto posto in Serie B. I rosanero puntavano alla promozione, ma fino ad ora non sono arrivati i risultati sperati. Per questo, la dirigenza ha deciso di cambiare la guida della squadra.