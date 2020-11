PAGELLE UDINESE

MUSSO 6

Si dimostra un giocatore importante per l’Udinese.

LARSEN 6

Copre bene dalle sue parti.

BECAO 4.5

In ritardo sul gol di Kessie e sulla rovesciata di Ibrahimovic.

DE MAIO 5

Combina un pasticcio su quella palla vagante in area dove poi Zlatan si avventa in acrobazia.

SAMIR 6

Tiene sì in gioco Ibra nell’azione del vantaggio rossonero, ma non si spaventa di lottare contro lo svedese.

PEREYRA 6

Qualche spunto interessante.

ARSLAN 5.5

Spesso in ritardo.

DE PAUL 6.5

Riprende il match trasformando il rigore.

PUSSETTO 6

Si procura il rigore del pareggio.

OKAKA 6

Prova a creare problemi con la sua fisicità.

DEULOFEU 5

L’ex di turno. Avrebbe dovuto fare qualcosa di più.

MAKENGO 5.5

In campo per aiutare la squadra a domare il Milan, ma non dà la spinta giusta.

GOTTI 6

L’Udinese si deve arrendere a Ibrahimovic.

PAGELLE MILAN

G. DONNARUMMA 6

Intuisce il rigore, ma non basta per evitare il gol.

CALABRIA 5.5

Un passo indietro rispetto alle ultime gare.

KJAER 6.5

Si lancia in tutti i contrasti.

ROMAGNOLI 5.5

Su Pussetto tocca il pallone, ma nell’intervento è un po’ incauto.

THEO HERNANDEZ 6

Meno affondi in fase offensiva, ma spesso presente.

BENNACER 7

Avvia l’azione del vantaggio e si fa sentire a centrocampo.

KESSIE 7

Su suggerimento di Ibra sigla il vantaggio.

SAELEMAEKERS 5.5

Poche iniziative, pochi spunti.

CALHANOGLU 5.5

Non riesce a essere più decisivo, anche se fa un discreto lavoro di copertura.

RAFAEL LEAO 5

Sono mancati molto i suoi guizzi.

IBRAHIMOVIC 8

Regala l’assist a Kessie per lo 0-1 e in acrobazia consegna la vittoria ai rossoneri.

TONALI 6

Sta iniziando a prendere confidenza con i meccanismi del Milan.

BRAHIM DIAZ 6

Prova a dare più profondità alle manovre offensive rossonere.

PIOLI 7

C’è sempre Zlatan a risolvere i problemi di questo Milan.

Roberto Salvi

Ultimo aggiornamento: 14:56

