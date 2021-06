Pagelle Turchia-Italia

CAKIR 5

Bravo su Chiellini, regala il gol a Insigne. Contraddittorio.

CELIK 4

Soffre contro Spinazzola e Insigne.

DEMIRAL 5

Nel posto sbagliato al momento sbagliato.

SOYUNCU 5

Prova a tappare qualche buco. Senza successo.

MERAS 4

Si sognerà Berardi per molte notti (magiche).

YOKUSLU 5

Non dà una mano a chi soffre alle sue spalle.

KARAMAN 5,5

Rincorre e fatica.

TUFAN 5

Fa legna, ma il fuoco non parte.

YAZICI 5

Arranca, dal primo...

