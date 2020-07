PAGELLE SPAL



LETICA 6.5

Sempre pronto a dire di no a Calhanoglu.



TOMOVIC 5.5

Sbaglia sul gol di Rafael Leao.



VICARI 6.5

Giganteggia in difesa, ma è sfortunato sull’autorete.



BONIFAZI 6

Si deve arrendere con la Spal avanti 2-0.



D’ALESSANDRO 4

Sul 2-0 lascia in 10 la Spal per un bruttissimo fallo su Theo Hernandez.



DABO 7

In mezzo al campo si fa sentire ed è bravo a servire Valoti per il vantaggio.



VALOTI 7

Cresciuto nelle giovanili del Milan, firma l’1-0.



VALDIFIORI 6

È quello che più di tutti è costretto a duellare per fermare ogni tipo di iniziativa dei rossoneri.



SALA 6.5

L’uscita per infortunio di Castillejo gli agevola il lavoro.



PETAGNA 6

Lotta su ogni pallone, ma questo lavoro lo porta lontano dalla porta avversaria.



FLOCCARI 8

Il suo è un gol capolavoro. Da 30 metri fulmina Donnarumma con un tiro bellissimo.



MISSIROLI 6

In campo quando i rossoneri pressano per rientrare in partita.



FARES 6

Partecipa al successo della Spal contro il Milan.



SALAMON 6.5

Senza paura affronta Ibrahimovic.



DI BIAGIO 6.5

Beffato nel finale.





PAGELLE MILAN



DONNARUMMA 5.5

Si fa sorprendere, come tutti, dal gran tiro di Floccari.



CALABRIA 5.5

A fine primo tempo sfiora il gol con una bellissima conclusione al volo.



GABBIA 5

Si addormenta in area sul gol di Valoti.



ROMAGNOLI 6.5

Cerca di risvegliare il Milan facendosi vedere anche in attacco.



THEO HERNANDEZ 6

Qualche cross impreciso, ma fa un lavoro discreto sulla fascia.



KESSIE 5

Dabo lo sovrasta sempre.



BENNACER 5

Non riesce mai inventare una giocata utile.



CASTILLEJO ng

Tegola per il Milan, che rischia di affrontare Lazio, Juventus e Napoli senza uno dei suoi giocatori migliori, uscito per un problema al flessore della gamba destra.



PAQUETÀ 5

Non è mai entrato nei meccanismi di gioco rossonero.



CALHANOGLU 6.5

È quello che più di tutti impegna Letica per rimettere in gare il Milan.



REBIC 5

Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.



SAELEMAEKERS 6

Mostra qualcosa di interessante e costringe Vicari all’autorete.



RAFAEL LEAO 6.5

Riapre il match con il gol del 2-1.



LAXALT 6.5

Da una sua iniziativa arriva il gol di Rafael Leao.



IBRAHIMOVIC 5.5

Torna in campo dopo l’infortunio al polpaccio, ma il Milan non riesce a riagguantare il pari.



BONAVENTURA 6

Entra nel momento in cui il Milan prova a trovare il pari.



PIOLI 5.5

Il problema è che i ricambi non sono all’altezza dei titolari.

Ultimo aggiornamento: 2 Luglio, 00:31

