JUVENTUS



BUFFON 6

La solitudine: dietro alla porta zero pubblico, davanti poco Milan.

DANILO 6

Prende una pedata terrificante da Rebic e aver resistito al colpo è la cosa più difficile della serata.

DE LIGT 6

Rebic si autoelimina. Evita la disoccupazione chiudendo qua e là.

BONUCCI 5,5

Da ex è meno sicuro del solito.

ALEX SANDRO 6

Avvio pirotecnico, poi il calo netto.

BENTANCUR 6,5

Primo tempo da incorniciare, ripresa così così.

PJANIC 5

Regia lenta, senza lampi.

MATUIDI 6

Di lavoro per lui ce n’è poco.

DOUGLAS COSTA 5,5

Promette tempesta, ma genera due gocce. Ha la palla buona dopo due minuti e la calcia a lato.

DYBALA 5,5

Sembrava in serata di grazia. È andata diversamente.

CRISTIANO RONALDO 5

Secondo errore al 16° rigore con la Juve, 23° fallito contro 121 trasformati (l’ultimo proprio a San Siro contro Donnarumma). Raro.

KHEDIRA 5,5

Non incide.

RABIOT 5,5

Ciabatta male un buon pallone.

BERNARDESCHI 5

Combina poco niente.

CUADRADO NG

SARRI 5,5

Ottimo inizio. Va in finale. Fine delle bune notizie. Non batte un Milan in affanno e in 10 dal 17’.





MILAN



DONNARUMMA 6

Esce indenne da una partita molto complicata. Bravo e fortunato.

CONTI 5

Alex Sandro o Douglas Costa, sono dolori. Dà di gomito al pallone, il Var lo pizzica e il palo lo salva.

KJAER 6

Resiste anche grazie all’imprecisione dei rivali.

ROMAGNOLI 6,5

Il migliore dei suoi, chiude dove può.

CALABRIA 6

Prova a farsi vedere in avanti e riesce a tenere botta là dietro.

PAQUETÀ 5

Travolto nel primo tempo, si affaccia nella partita nella riporesa. Ma solo per un saluto.

KESSIÈ 6

Schiacciato davanti alla sua area di rigore a fare da muro alle pallonate juventine.

BENNACER 5,5

Schiacciato, non perde la testa ma soffre.

CALHANOGLU 5

Primo tempo assente. Nella ripresa qualche spunto.

BONAVENTURA 5

Travolto come tutti dall’avvio sprint della Juve.Pioli lo toglie quando stava dando segni di vitalità.

REBIC 4

È ripartito il calcio, non il kung-fu. Abbatte Danilo con un calcio in pieno petto. Espulso.

LEAO 5

Non si vede mai.

KRUNIC NG

COLOMBO NG

LAXALT NG

SAELEMAEKERS NG

PIOLI 5,5

Perché Leao per Bonaventura? Ultimo aggiornamento: 13 Giugno, 08:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA