Szczesny 6,5; Ingannato dalla deviazione maligna di Chiesa sul primo gol, ottimo su Pjanic e Dembelé, lo salva il palo su Griezmann. Tiene a galla la Juve fino al rigore di Messi

Cuadrado 6 Qualche errore in disimpegno, ma abbastanza lucido, anche in fase difensiva

Demiral 4,5 Fatica a reggere ritmo e velocità di Griezmann e compagni, nel finale non ne ha più e si becca il secondo giallo

Bonucci 6 Gioca limitato dal problema muscolare e si vede, ma ci mette esperienza e senso della posizione

Danilo 6,5 Primo tempo in sofferenza totale (e Chiesa non gli dà una mano) poi nella ripresa non sbaglia nulla: lotta fino alla fine e salva un gol fatto su Messi

Kulusevski 5 Non ha i giri giusti, stritolato nella morsa blaugrana. Perde una marea di palloni e in area non si vede mai, un solo guizzo (tiro alto)

Bentancur 5 Corre, lotta ma si ferma lì.

Rabiot 4,5 Perde quasi tutti i contrasti, ed è spesso in ritardo. Rincorre tutta la partita

Chiesa 5 Paga probabilmente l’emozione e sicuramente la poca esperienza, nulla in fase difensiva e impalpabile in fase offensiva. Perde troppi palloni e gira al largo dalla porta, devia il primo gol alle spalle di Szczesny

Dybala 4,5 Serataccia, lontana anni luce dalla doppietta - proprio contro il Barcellona- del’11 aprile 2017. Non trova la posizione, non tira mai in porta, non incide. E’ stato fermo a lungo e si vede.

Morata 6,5 Tre gol annullati per fuorigioco, 2 nell’ultima partita. Là davanti è l’unico che prova a fare qualcosa e l’ultimo a mollare

(30’ st McKennie ng), (38’ st Arthur ng), (38’ st Bernardeschi 4,5 Entra in tempo per franare su Ansu Fati provocando il rigore del 2-0),

Pirlo 5 Ha l’attenuante delle assenze pesanti, ma punta su una Juve troppo offensiva e sbilanciata. Primo stop stagionale, ma la Juve esce ridimensionata dal confronto con questo Barcellona

Pagelle Barcellona



Neto 6 Nessun tiro in porta, un solo brivido, alto sulla traversa

Sergi Roberto 6 Ordinato, sfrutta la serata senza complicazioni

Araujo 6 Non fa pesare l’assenza di Piqué, anche se la differenza si vede

Lenglet 6,5 Ringhia su Morata e lo costringe a girare al largo, attentissimo

Jordi Alba 6,5 Difende e imposta, con la stessa facilità. Averne

Pjanic 6 Parte fortissimo con una bomba deviata in affanno da Szczesny, poi cala e finisce con la lingua fuori

De Jong 6,5 La differenza di qualità rispetto ai colleghi di centrocampo juventini è evidente. Fa girare il Barcellona

Dembelé 6,5 Un gol fortunoso, qualche strappo e un paio di incertezze in area Juve

Griezmann 6,5 Un palo, ma poi si costruisce un paio di belle occasioni, vederlo duettare con Messi è poesia

Pedri 6,5 Spunti interessanti e personalità, da tenere stretto

Messi 7 Ogni pallone che passa per i suoi piedi diventa un potenziale pericolo. Comanda, suggerisce e piazza il colpo del ko con il rigore nel finale

(1’ st Busquets 6 Esperienza e spessore internazionale),(21’ st Ansu Fati 6 Si prende il rigore del 2-0), (44’ st Firpo ng),(Braithwaite 45’+2 st ng)

Koeman 6,5 La miglior risposta possibile alla sconfitta nel Clasico. Il Barcellona domani, la Juve non tira mai in porta, primo posto del girone con 6 punti.



Ultimo aggiornamento: 29 Ottobre, 08:40

