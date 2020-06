Torino-Parma, 0-0 Diretta. C'è Belotti con Zaza

Ultimo aggiornamento: 19:43

Dopo oltre tre mesi la Serie A torna in campo e lo fa ripartendo dallo stadio Grande Torino, dove va in scena il primo dei quattro recuperi che completano la 25esima giornata, troncata a metà a fine febbraio per i problemi che tutti sappiamo relativi al Covid-19. Torino e Parma sono le prime squadre a scendere in campo in Serie A in questo post-pandemia, per un calcio diverso da quello a cui siamo abituati e che ricorderemo per molti anni proprio per la sua anormalità ed eccezionalità.Sono 5 le sconfitte consecutive in campionato per il Torino, che ha assaporato la conquista dei 3 punti per l'ultima volta il 12 gennaio scorso nella sfida casalinga col Bologna; Parma alla ricerca della seconda vittoria esterna consecutiva, impresa riuscita già a cavallo del 2018/2019 con le vittorie del 26 dicembre a Firenze e del 19 gennaio successivo a Udine.Le formazioniSirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Edera, Rincon, Meité, Berenguer; Belotti, Zaza. ALL.: Longo.Sepe; Darmian, Iacoponi, B.Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. ALL.: D'Aversa.