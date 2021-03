Olsen, che spavento: l'ex portiere della Roma rapinato in casa da banditi col machete davanti a moglie e figli

Notte di paura per Robin Olsen. Il portiere dell'Everton, in prestito dalla Roma, è stato aggredito e derubato nella propria abitazione vicino ad Altrincham, Greater Manchester, da una banda di ladri mascherati e armati di machete. Il numero uno svedese si trovava in casa insieme alla moglie Lia e ai due figli di cinque e due anni quando - fa sapere il Daily Mail - i banditi si sono introdotti in casa e hanno minacciato Olsen con un coltello, facendosi consegnare gioielli e un orologio di lusso.

APPROFONDIMENTI PREMIER LEAGUE Tuchel batte Ancelotti, 2-0 del Chelsea sull'Everton e Blues...

Everton goalkeeper Robin Olsen and his family threatened with machete during break-in https://t.co/oryTU7KFJ5 — BBC News (UK) (@BBCNews) March 10, 2021

Robinho, la Corte di Milano: fu brutale stupro. Le motivazioni della condanna a 9 anni: «Sviò indagini e non risarcì»

Nelle scorse settimane anche il tecnico Carlo Ancelotti è stato preso di mira dai delinquenti: due uomini hanno rubato una cassaforte dalla sua casa di Crosby, Merseyside. La cassaforte, che era stata aperta con la forza, è stata poi ritrovata abbandonata in un parcheggio.

Ultimo aggiornamento: 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA